الحكومة الفرنسية تتبنى خطة لقيود جديدة لاحتواء كورونا

2021/07/20 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنت الحكومة الفرنسية بعضاً من القيود الجديدة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه التلفزيوني الأسبوع الماضي لاحتواء انتشار السلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، وفقاً لعرض لمشروع قانون من المتحدث باسم الحكومة جابريل أتال، الذي تحدث بعد اجتماع الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أتال قوله إنه ستتم المطالبة بتقديم “تصريح صحي” يثبت أن الشخص قد حصل على اللقاح أو تقديم اختبار سلبي للفيروس كورونا اعتباراً من بعد غد الأربعاء عند الدخول إلى الأماكن الثقافية والترفيهية، اعتباراً من أوائل أغسطس (آب).

ومن المقرر أن يراجع البرلمان مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري.



وستكون هناك حاجة إلى تقديم الـ”تصريح الصحي” فقط في مراكز التسوق التي تتعدى مساحة معينة.

ويجب على المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح التحقق من تقديم المواطنين للتصريح الصحي وسيتم منحها فترة سماح لمدة أسبوع ثم فرض غرامة عليها إذا لم تمتثل.

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