2021/07/20 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٥-;-٦-;- - القلق العاريالقلق علي مر العصور كان جزءا من حياة الناس، فهو تنظيم انفعالي داخل الـنفس، كما دلت العديد من الدراسات أنه محور لاضطرابات وعلل نفسية كثيرة، ولكنه في نفس الوقت جزء من الوجود الإنساني المكثف في العالم وهو الذي يشير إلى الحرية والمسؤولية ويظهر إمكانية العدم في الكينونة وبالتالي إمكانية الوجود.



القلق هو الانفعال الذي نشعر به عندما نجـد أنفـسنا مح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القلق الفردي - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القلق الفردي - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).