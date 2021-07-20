يعود إدماننا لها إلى ملايين السنين.. إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحد من تناول الحلويات

2021/07/20 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود إدماننا للحلويات إلى ملايين السنين، لأن تناولها كان مهمًا لبقائنا على قيد الحياة.لكن الإفراط في تناول الحلويات يمكن أن يؤدي إلى السمنة، والإصابة بأمراض مثل مرض السكري ومشاكل القلب.إذا، ما هي أفضل طريقة للحد من تناولنا للحلويات؟

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