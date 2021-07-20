المرصد السوري: ضربات إسرائيلية تدمر مستودعات للحرس الثوري في سوريا

2021/07/20 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تدمير مستودعات للأسلحة خلال ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المرصد أن ضربات إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث تتواجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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