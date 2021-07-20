ملك الاردن يدعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

2021/07/20 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشدد على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خط الرابع من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الملك الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والولايات المتحدة، بما يحقق مصالحهما، ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

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