فاران يبلغ عن قرره الاخير لريال مدريد

2021/07/20 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير إسبانية قد أكدت أن ريال مدريد لن يقبل أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات فاران خلال الصيف الجاري.

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