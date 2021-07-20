الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

2021/07/20 | 11:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم (الثلاثاء)، أول أيام عيد الأضحى المبارك، برمي جمرة العقبة الكبرى، اتباعا لسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن.

ويشرع للحجاج في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، وأداء طواف الإفاضة بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى بعد المبيت الليلة الماضية بمزدلفة.

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