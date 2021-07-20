لبنان.. الجيش يوضح تفاصيل القصف الإسرائيلي ويعثر على منصات صواريخ

2021/07/20 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الجيش اللبناني، الثلاثاء، بيانا بشأن القصف المدفعي الإسرائيلي على لبنان، قائلا إنه عثر على ثلات منصات لإطلاق الصواريخ.

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