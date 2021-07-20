بيان من السفارة الأميركية في بغداد حول تفجير مدينة الصدر

2021/07/20 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، الهجوم الذي وصفته بـ "المروع" في مدينة الصدر ببغداد.

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وقالت السفارة الأميركية في بيان تلقى "ناس" (20 تموز 2021)، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد".

وأضافت أنها "تدين بشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان.



تعازينا القلبية للضحايا ونصلي من أجل إحلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت، "سنواصل دعم شركائنا العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش".

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