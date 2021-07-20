حرائق تلتهم الأرض وفيضانات تكتسحها.. سياسيون يدفعون لمكافحة التغير المناخي

2021/07/20 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع رفع البشرية لحرارة الأرض بمعدل مرعب، فإن الغلاف الجوي لكوكبنا يحمل الآن الكثير من الماء في بعض الأماكن، ولا يحمل درجة كافية منه في أماكن أخرى.ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا، بدأت أركان ما يسمى بـ "العالم الأول" تتذوق ما تكلفه الثروة الناتجة عن الوقود الأحفوري في نهاية المطاف.

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