أسعار صرف الدولار تحافظ على استقرارها في الأسواق المحلية

2021/07/20 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، استقراراً في أسعار صرف الدولار.وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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