اجرام بغداد تكشف عن جريمة قتل غامضة لفتاة

2021/07/20 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، الكشف عن جريمة غامضة لقتل فتاة من قبل والدها.

وذكرت المديرية، في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (20 تموز 2021)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام النهروان، كشفت حادث قتل غامضة لأب أقدم على قتل ابنته".

واضاف البيان، انه "بعد جهود استثنائية واستخباراتية تم تحديد أحد الأرقام المتصلة بالفتاة قبل فقدانها، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم".

واوضح، انه "وبعد التحقيق معه أتضح إنه قام بأيوائها في منزله لمدة 4 أيام وغادرت الى جهة مجهولة، وفي الأثناء وردت إخباريات من القوة الماسكه للأرض بوجود جثة عليها آثار تعذيب على قارعة الطريق، تم إخبار ذوي المفقودة لغرض التعرف عليها والشكوك حامت حول ذويها وبالخصوص والدها".

وتابع، انه "ومن خلال التحقيق عن ملابسات الحادث اعترف والدها صراحة بقيامه بقتلها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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