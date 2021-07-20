أسعار صرف الدولار تشهد استقراراً بالأسواق المحلية

2021/07/20 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، استقراراً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار.فيما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل […]

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