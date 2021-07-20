“يونيفيل” تحث لبنان وإسرائيل على ضبط النفس وتجنب التصعيد

2021/07/20 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” اليوم الثلاثاء الطرفين اللبناني والإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال نائب مدير المكتب اللإعلامي لـ “يونيفيل” كانديس آرديل، في بيان أصدره اليوم وأوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” :”عند حوالى الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القليلة ( جنوب لبنان ) باتجاه إسرائيل”.

وأضاف :”كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “يونيفيل” على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن “آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه”.

وقال :”وجنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقاً”.

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