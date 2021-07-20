ضبط عملية تهريب لمواد ممنوعة في منفذ طريبيل

2021/07/20 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن تمكن المنافذ الحدودية من ضبط عملية تهريب لمواد ممنوعة مخفية بطريقة غير مسبوقة.وذكر بيان لخلية الإعلام أن “مفارز الهيأة في منفذ طريبيل الحدودي، ضبطت عجلة محملة بكميات كبيرة من (الأراكيل الاكترونية) كانت مخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب إلى داخل البلد، والمدُرجة ضمن المواد ممنوعة الاستيراد”.وأضاف البيان، أن “هذه العملية، تعد استمراراً للعمليات النوعية التي تنفذها مفارز الهيأة، لردع كل محاولات تهريب البضائع والمواد ممنوعة التصدير أو الاستيراد”.

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