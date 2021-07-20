2021/07/20 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي إستهدف يوم أمس المدنيين الأبرياء في إحدى أسواق مدينة الصدر في بغداد، والذي أدى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".

وأضاف، أن "هذه الجريمة إشارة واضحة على إنعدام الضمير الانسانية لدى الإرهابيين الذين إرتكبوها في يوم عرفة عندما كان الناس يستعدون لإستقبال عيد الأضحى المبارك ".

وتابع: "هؤلاء أعداء للدين والإنسانية والمقدسات، ويفتقدون كل القيم، لذلك يجب عليهم أن يدفعوا ثمن جريمتهم.".

وختم بالقول: "أوجه التعازي والمواساة لأسر وأقارب وأصدقاء ضحايا وشهداء هذه الكارثة، وأشاطرهم الأحزان والآلام.



وأسأل الله العظيم أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني مستنكراً تفجير مدينة الصدر: على الجناة أن يدفعوا ثمن جريمتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني مستنكراً تفجير مدينة الصدر: على الجناة أن يدفعوا ثمن جريمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).