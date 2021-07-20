بارزاني مستنكراً تفجير مدينة الصدر: على الجناة أن يدفعوا ثمن جريمتهم

استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي إستهدف يوم أمس المدنيين الأبرياء في إحدى أسواق مدينة الصدر في بغداد، والذي أدى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى".
وأضاف، أن "هذه الجريمة إشارة واضحة على إنعدام الضمير الانسانية لدى الإرهابيين الذين إرتكبوها في يوم عرفة عندما كان الناس يستعدون لإستقبال عيد الأضحى المبارك ".
وتابع: "هؤلاء أعداء للدين والإنسانية والمقدسات، ويفتقدون كل القيم، لذلك يجب عليهم أن يدفعوا ثمن جريمتهم.".
وختم بالقول: "أوجه التعازي والمواساة لأسر وأقارب وأصدقاء ضحايا وشهداء هذه الكارثة، وأشاطرهم الأحزان والآلام.
وأسأل الله العظيم أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
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