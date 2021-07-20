اغلاق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل رسمي في ديالى

2021/07/20 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت دائرة صحة ديالى عن اغلاق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل نهائي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان العشرات من المصابين بفايروس كورونا تم نقلهم الى ردهات الحجر الصحي في دار الضيافة في بعقوبة بعد اغلاق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل رسمي .وحذر العزاوي من خطورة الوضع الصحي في ديالى بعد تزايد اعداد المصابين بوباء كورونا واقتراب ردهات العزل من الامتلاء العام .داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات خلية الازمة المركزية لتفادي من خروج الوضع عن السيطرة /انتهى

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