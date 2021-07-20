ايران تدين تفجير مدينة الصدر الارهابي

2021/07/20 | 12:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الهجوم الارهابي في مدينة الصدر شرقي بغداد.وقدم المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان مواساة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا للشعب العراقي وحكومته، داعيا الله بالمغفرة والرحمة للضحايا والجرحى بالشفاء العاجل.وأكد : استعداد إيران للتعاون مع الحكومة العراقية للتصدي للنشاطات الإرهابية./انتهى3

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