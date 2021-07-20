بالجدول الرحلات الجوية العراقية ليوم غد

2021/07/20 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر المركز الخبري الوطني، اليوم الثلاثاء، الرحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الأربعاء الموافق 2021 /21/7.جدول الرحلات الجوية ومواعيدها :

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