تعليمات جديدة من الرافدين بشأن إجراءات فتح الحسابات

2021/07/20 | 12:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، عن تعليمات جديدة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات في المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المصرف ألغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ أعرف زبونك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة".

وأكد البيان، "الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري".

وأوضح البيان، أن "البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر أو بطاقة السكن أو تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة".

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