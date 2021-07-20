شاهد.. صور احتفالات المسلمين من حول العالم بعيد الأضحى

2021/07/20 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل المسلمون في أنحاء العالم الثلاثاء بعيد الأضحى، الذي يلي فريضة الحج السنوية إلى مكة.شاهد..صور من طقوس الاحتفالات في العيد.

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