2021/07/20 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس .يناير 1968 عدنا من الأسر الإسرائيلي ..



إلي الكلية الحربية بالقاهرة ..



في معسكر لإعادة الروح للقادة و الضباط المهزومين ..



(شر هزيمة) ..



و الذين خضعوا لحوارات طويلة مع العدو الإسرائيلي إستغرقت سبعة أشهر قام خلالها العدو بتشتيتهم ..



و نشر الإحساس بالدونية بينهم..



و إفقادهم الثقة في نظام الحكم و توجهاته ..



و في جدوى إشتراكية عبد الناصروديموقراطيته ..و عمل علي تبخر الأمل ..



في تحرير الأر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكان فضله علي بلدى عظيما - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكان فضله علي بلدى عظيما - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).