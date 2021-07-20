طقس مشمس حار و7 محافظات بدرجة حرارة 50 مئوية

2021/07/20 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا لليومين المقبلين..



بدرجات حرارة خمسين مئوية بعدة محافظات.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس المنطقين الوسطى والجنوبية سيكون لليومين المقبلين صحوا حارا جدا، وتكون درجة الحرارة العظمى في بغداد تسعة وأربعين مئوية.



وتسجل ادنى درجة حرارة عظمى في اربيل خمسة واربعين مئوية واعلاها في بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وميسان والناصرية بدرجة حرارة خمسين مئوية.

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