2021/07/20 | 12:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان غاضب لـ"طلبة حوزة" بشأن معمم ابتاع ذهبا لزوجته بـ31 مليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/20 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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