حلبجة.. تحذير من مستشفى الوفاء الخاص بمصابي كورونا

2021/07/20 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الدكتور شوان عمر مدير مستشفى الوفاء الخاص بمصابي كورونا في محافظة حلبجة، من ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

وقال عمر خلال مؤتمر صحافي، ان 20 مصابا يرقدون حاليا في مستشفى الوفاء وان حالتهم الصحية غير مستقرة، محذرا من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في المحافظة.

واضاف: ان امكانية المستشفى محدودة واذا استمرت الاصابات بالارتفاع فأن المستشفى غير قادر على استقبال المصابين، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد تفشي كورونا والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

وكان اقليم كوردستان قد سجل امس الاثنين 1985 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، و 19 حالة.

PUKmedia متابعة

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