الصحة تحذر من فقدان سيطرة المستشفيات على استيعاب مصابي كورونا

2021/07/20 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من فقدان سيطرة المستشفيات على استيعاب أعداد مصابي كورونا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب اعداد الراقدين من مصابي كورونا"، معبراً عن امله ان "تتحذ اللجنة العليا اجراءات حازمة في الاجتماع المقبل لأن الايام المقبلة ستكون خطرة جدا على الواقع الصحي".وأضاف، أن "هنالك زيادة متصاعدة ونسبة الموجب الان وصلت بحدود 24% لم نشهدها الا في هذه الموجة"، لافتاً الى أنه "لابد من اتخاذ اجراءات حازمة لقطع سلسلة العدوى بين الناس وتقليل الاصابات". وبين عبد الأمير أن "نسبة الرقود الان بحدود 2 الى 3 % من الحالات الكلية اما اذا تم الحساب على الرقود فيصل الى 50% منهم تقريبا هم من الحالات الخطرة"، مشيراً الى أن "كميات اللقاح الموجودة ليست كافية وليست متاحة لكل المواطنين ونأمل أن تصل كميات اخرى في الاسابيع المقبلة ليتاح للجميع تلقي اللقاح".وسجل العراق، أمس الاثنين، حصيلة غير مسبوقة بإصابات ووفيات كورونا حيث بلغت 9883 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 62 حالة في عموم محافظات البلاد.

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