تركيا ترغب في محاورة طالبان بشأن مطار كابل.. وإردوغان

2021/07/20 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إن بلاده ستتحدث مع حركة طالبان بشأن محاولة تركيا تشغيل وتأمين المطار في العاصمة الأفغانية كابل، بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان.

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