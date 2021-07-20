التحالف الدولي: هجوم مدينة الصدر ’مروع’.. ويجب أن يمثل المنفذون أمام العدالة

2021/07/20 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

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يتقدم التحالف الدولي بخالص التعازي لعائلات القتلى والجرحى في هجوم الأمس المروع في ⁧ مدينة الصدر⁩.



إن مثل هذه الخسائر في الأرواح ليلة العيد أمر فظيع، ويجب على المجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم أن يمثلوا أمام العدالة.

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