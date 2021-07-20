روسيا تعزي العراق بضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة الصدر

2021/07/20 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس برهم صالح، بضحايا الهجوم الإرهابي في بغداد، مؤكدا أن مقتل المدنيين عشية العيد أمر مروع.

وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين: “السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا وبالتبعات المأساوية للعمل الإرهابي في بغداد، أن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، عشية عيد الأضحى المبارك، أمر مروع بقسوته.



نحن ندين بشدة هذه الفظائع ونأمل بمعاقبة المنظمين والمنفذين”.

واستشهد 30 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، إثر تفجير استهدف “سوق الوحيلات”، شرقي العاصمة بغداد.

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