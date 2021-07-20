سومو: نتائج إجتماع أوبك ناجحة ومثمرة للعراق

2021/07/20 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الثلاثاء، أن نتائج اجتماع أوبك ناجحة ومثمرة للعراق.وبينت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن أوبك قررت استمرار رفع إنتاج النفط العراقي لغاية شهر سبتمبر / أيلول لعام 2022. وقال الباحث في شؤون الطاقة …

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