كم كان علينا الانتظار لنرى المسرح ينبض تحت أقدام شريهان؟

2021/07/20 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غياب سنوات طويلة عن خشبة المسرح، تعود شريهان أيقونة الفن الاستعراضي العربي، بعرض "كوكو شانيل"، المستوحى من قصة مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة.

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