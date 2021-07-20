دكتور فاوتشي يحذر من

2021/07/20 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دكتور فاوتشي لمذيعة CNN، كيت بولدوان، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ستزيد، محذرًا من اشتعال لهذا التفشي إذا لم يتم تطعيم المزيد من الناس.

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