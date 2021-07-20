الصحة الهندية: تسجيل 30 ألف إصابة في أقل حصيلة يومية منذ أربعة اشهر

2021/07/20 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الجهات الصحية في الهند حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا هي الأقل منذ أربعة أشهر.

وأشارت وزارة الصحة الهندية الى تسجيل ثلاث مئة وأربع وسبعين حالة وفاة، فضلا عن ثلاثين الفا وثلاثة وتسعين إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في اقل حصيلة خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي كانت قد شهدت تسجيل ارقام قياسية للإصابات تخطت فيها عتبة الأربع مئة الف إصابة في بعض الأيام.

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