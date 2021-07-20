نينوى تسلم تعويضات لأربعة آلاف مستفيد من المهدمة دورهم

2021/07/20 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحدد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، موعد تسليم دفعة جديدة من التعويضات جراء العمليات العسكرية.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دفعة جديدة من التعويضات للمهدمة دورهم جراء العمليات العسكرية تشمل 4000 مستفيد سيتم توزيعها بعد عيد الأضحى المبارك".وأضاف، أن "وزارة المالية سترسل قائمة بالاسماء مع 30 مليار دينار لمستحقي التعويضات"، مبينا أن "حجم التعويضات يبلغ 30 مليون دينار لكل مستفيد".واشار إلى أن "المحافظة تسلمت في وقت سابق دفعة من التعويضات بلغت 28 مليار دينار للمستحقين".

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