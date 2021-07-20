2021/07/20 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت إيران حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، مع دخول إجراءات إغلاق موقتة حيز التنفيذ في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).