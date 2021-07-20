بعد تفجير مدينة الصدر.. الحشد الشعبي يتوعد بالانتقام

2021/07/20 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الحشد الشعبي، الثلاثاء، بالانتقام لضحايا تفجيرمدينة الصدر، مؤكدة ان "الثأر سيكون باستمرار الضربات الموجعة لاوكار فلول داعش الإجرامي واي مكان يكون له فيه موطئ قدم".

وذكر الحشد في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (20 تموز 2021)، ان "جريمة تفجير مدينة الصدر تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تحاول فلول داعش الإرهابي من خلالها إثبات الوجود الإعلامي بعد حجم الخسائر التي تعرضت لها على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية ونؤكد بهذه الفاجعة لذوي الشهداء والجرحى الذي نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان".

واضاف، انه " نعزي أنفسنا وأهلنا في مدينة الصدر المضحية المجاهدة بالمصاب الجلل الذي الم بهم إثر التفجير الإجرامي الغادر الذي استهدف المدنيين في سوق الوحيلات وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى".

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