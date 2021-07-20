بغداد: تحرير فتاة مختطفة في ’جرف النداف’

2021/07/20 | 13:53 - المصدر: وكالة ناس

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الشرطة الاتحادية تحرر مختطفة وتلقي القبض على خاطفيها وتضبط متهمين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة ببغداد

تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها ، تمت عملية إلقاء القبض وفقاً لإخبار من قبل احد المواطنين ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مسنود بالجهد الاستخباري لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، وبعد التحري وجمع المعلومات بوقت قياسي تم تحرير المختطفة من منطقة "جرف النداف" والقبض على اثنين من الخاطفين ،تم تسليمهما مع المخطوفة إلى جهة الاختصاص اصولياً .فيما ألقت قوة من اللواء الرابع للفرقة القبض على اثنين من المتهمين في منطقة "كسرة وعطش" ، ضبط بحوزتهما مسدس صوتي محور وبندقية كلاشنكوف ، تمت عملية إلقاء القبض خلال إحدى الممارسات الأمنية اليومية عن طريق التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص ، تم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم .

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