الجيش اللبناني يعلن العثور على 3 “مزاحف” لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

2021/07/20 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني العثور على ثلاث “مزاحف” لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم في محيط منطقة القليلة في جنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية فجر اليوم، من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت احدى هاتين القذيفتين، فيما سقطت الأخرى في منطقة غير مأهولة، موضحاً أنه لا توجد في الوقت الحالي أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه اللبنانية ، في بيان أصدرته اليوم وأوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” :”بتاريخ 20 يوليو (تموز) الجاري ما بين الساعة 3:35 و4:45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة أرمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي”.

وأضافت: “لم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استُهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية إدعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان”.

وأضافت :”عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على ثلاثة مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة”.

وكانت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” حثت اليوم الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال نائب مدير المكتب الإعلامي لـ “يونيفيل” كانديس آرديل، في بيان أصدره اليوم:”عند حوالى الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع الى الشمال الغربي من القليلة ( جنوب لبنان ) باتجاه إسرائيل”.

وأضاف :”كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “يونيفيل” على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد ، مشيراً إلى أن “آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه”.

وقال :”وجنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقاً”.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على “تويتر”، أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن الصواريخ التي تم إطلاقها في الليلة الماضية، “لأنها تسمح للإرهابيين بالعمل داخل أراضيها”.

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