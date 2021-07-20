2021/07/20 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط تجاوز على خط استراتيجي للنفط وضبط عجلات لتهريب مشتقاته بمحافظتين

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