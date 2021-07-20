شيخ جنكي يدعو الى الحفاظ على أمن وسلامة اقليم كورستان ومدينة السليمانية ودعم الاتحاد الوطني الكردستاني/ موسع

2021/07/20 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي الى الحفاظ على أمن وسلامة اقليم كردستان ومدينة السليمانية وتفعيل الجهود الحثيثة لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال في بيان بمناسبة عيد الاضحى المبارك : أهالي الشهداء الابرار، الابطال في قوات البيشمركة، جماهير شعب كردستان، مبارك عليكم عيد الاضحى المبارك، نتمنى ان تقضوا هذا العيد بأمن ووئام.واضاف:" من هنا اغتنم الفرصة، كي اقدم لكم اعتذاري للاحداث التي بدأت بعد مؤامرات الـ 8 من تموز والتي اصبحت مصدرا للقلق والخوف عندكم.وتابع :يبدو أن تساولا ولد لدى جميعكم لماذا اخترت الصمت، من هنا أريد ان اخبركم اني دائما وابداً لم أؤمن باستخدام القوة لحل الخلافات والمشاكل الحزبية، وان قوات البيشمركة والقوات الامنية يجب ان يوجهوا فوهات بنادقهم نحو الاعداء في حال وجود مخاطر على اقليمنا والمواطنين الكورد، ولا يمكن ان تسمحوا لي او لأي شخص اخر من استخدامه لمرامهم الخاص، وارغب ان اقول ان تحملنا وعدم استخدامنا للسلاح يأتي في سبيل حبنا لارض وشعب كوردستان والحفاظ على امن ووئام مدينة السليمانية واقليمنا، انه من المهم ان لا نسمح بنزف من انف طفل فقير بسبب حل مشاكل حزبنا في الوقت نفسه تمكنا بهذا الصمت ان نمنع من انقسام الاتحاد الوطني الكردستاني للقائد الراحل مام جلال، وفي الوقت الراهن اعرب عن سعادتي لمعالجة المشاكل عن طريق سلك المسار الحزبي والتي تمثل الطريقة الصحيحة والمسموحة لحل المشاكل، والذي هو الرجوع الى المجلس القيادي الذي كسب شرعيته من خلال انعقاد المؤتمر، ولاننا جئنا من خلال المؤتمر لا عن طريق الانقلاب.وقال: وفي هذا السبيل فاني وبصدر رحب وبموافقة مني وبشكل مؤقت منحت صلاحياتي الى الرئيس المشترك الثاني الى حين تعديل المنهاج الداخلي لحزبنا.وهذا يأتي كسبيل لمنع سفك الدماء الذي لاح في الافق.وفي الوقت نفسه فأن شرطي الوحيد لهذا الغرض، هو تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق ومتابعة جميع التهم والاشاعات المغرضة التي تم نشرها في عدد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وان تنشر نتائج التحقيق للمجلس القيادي والرأي العام.تابع :"وفي الوقت نفسه، ومن منطلق المستجدات السياسية الجديدة داخل الحزب انسحب من رئاسة تحالف كردستان وأوكل مهام رئاسة التحالف الى الرئيس المشترك والمجلس القيادي.واعلن شيخ جنكي انه : في هذا السبيل فاني وبصدر رحب وبموافقة مني وبشكل مؤقت منحت صلاحياتي الى الرئيس المشترك الثاني الى حين تعديل المنهاج الداخلي لحزبنا.وهذا يأتي كسبيل لمنع سفك الدماء الذي لاح في الافق وشرطي الوحيد لهذا الغرض، هو تشكيل لجنة من المكتب السياسي للتحقيق ومتابعة جميع التهم والاشاعات المغرضة التي تم نشرها في عدد من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتضليل، وان تنشر نتائج التحقيق للمجلس القيادي والرأي العام.واوضح انه : من منطلق المستجدات السياسية الجديدة داخل الحزب انسحب من رئاسة تحالف كردستان وأوكل مهام رئاسة التحالف الى الرئيس المشترك والمجلس القيادي.وقدم شيخ جنكي الشكر للاعضاء والمؤيديين المخلصين للاتحاد الوطني الكردستاني، فردا فردا لاعرابكم عن دعمكم الكبير لشخصي خلال الايام المنصرمة، واجدد التأكيد ان الاتحاد الوطني الكردستاني، لدي، أكبر من اي منصب او مرتبة وتأكدوا سأكون على مستوى من المسؤولية التي منحتموها لي واني لن اترككم، وسأفعل جميع امكاناتي لحماية داخل بيت الاتحاد الاتحاد الكردستاني واستمر على موقفي الثابت في طريقة ادارة السلطة في اقليم كردستان واستقلالية القضاء ومنع التفرد السياسي والاجندات الاقليمية.وجدد التأكيد اننا ندعم جميع اعمال الاصلاح والتطهير، كما عملنا خلال الماضي في تفعيل جلّ جهودنا لتوفير رواتب الموظفين وانهاء الاستقطاع فيها، وسنعمل في المستقبل ايضا لتحسين معيشة المواطنين ودعم الجهود التي ترمي الى منع اعمال التهريب الموجودة على الحدود./انتهى3

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