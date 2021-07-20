الصيهود : غياب الامن والتناحر السياسي اعطى الضوء الاخضر لداعش الارهابي باستهداف الابرياء في مدينة الصدر

2021/07/20 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/ اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان غياب الامن والتناحر السياسي اعطى الضوء الاخضر لداعش الارهابي باستهداف الابرياء في مدينة الصدر.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم انه " في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر العمل الاجرامي الارهابي الجبان الذي طال الابرياء والبسطاء بمدينة الصدر ، نستغرب من المناورات والاتهامات السياسية التي تستغلها بعض القوى السياسية لغرض التسقيط السياسي قبيل الانتخابات في الوقت الذي كان يجب على الجميع التكاتف والوحدة لدرء خطر الارهاب الذي عاد ليستهدف بلدنا وشعبنا من جديد ".واضاف ان " الامن تراجع بشكل كبير ومخيف بسبب التدخلات السياسية وضياع هيبة الدولة ، مع تقاعس عمل المنظومة الامنية وتراخيها بسبب المزاج السياسي الذي اربك المشهد الامني بشكل كبير ، وعليه على الحكومة ومؤسساتها الامنية مراجعة خططها الامنية بما يتناسب وحجم التحديات التي يعيشها البلد والحد من الخروقات التي تكلف العراق مزيدا من الدماء "./انتهى س

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