2021/07/20 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تجري “واتس آب” بعض التغييرات الرئيسية على تطبيق الدردشة، مع تحديث يتضمن ميزة تسمى “مكالمات قابلة للانضمام”.وفي الأسبوع الماضي فقط، أكد تطبيق الدردشة أنه سيطلق أخيرا القدرة على استخدام خدمته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “واتس آب” تكشف عن تحديث آخر قادم إلى هواتف “آيفون” و”أندرويد”! المركز الخبري الوطني.

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