انتقادات لجيف بيزوس بسبب رحلته إلى الفضاء.. شاهد كيف رد عليهم

2021/07/20 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بعض النقاد تعليقات ضد مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بسبب رحلته إلى الفضاء، قائلين إن مثل هذه الرحلات هي مجرد جولات استمتاع للأثرياء، وأنه يجب على الأثرياء تسخير جهدهم لحل المشاكل على الأرض.شاهد كيف رد بيزوس في مقابلة مع مراسلة CNN، رايتشل كرين.

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