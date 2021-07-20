“عفو مروري” للمركبات المحجوزة بمناسبة العيد

2021/07/20 | 14:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وجهت مديرية مرور محافظة البصرة بتنفيذ توجيه مدير المرور العام بإطلاق سراح المركبات المحجوزة قبل العيد لمخالفات مرورية مختلفة باستثناء المركبات بدون لوحات أو فحص مؤقت.

وأوضحت المديرية في بيان بأن يكون التوجيه والنصح والارشاد للمخالف وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حالة رصد مخالفة خلال أيام العيد .



واضاف البيان إلى اعفاء منتسبين مديرية المرور من العقوبات الانضباطية

ودعت المديرية كافة سائقي المركبات الى الإلتزام بالقواعد والأنظمة المرورية والتعاون مع رجال المرور .

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