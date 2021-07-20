لهذا السبب عليك حذف فيسبوك مسنجر فوراً

2021/07/20 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب على مستخدمي تطبيق "مسنجر" الذين يقرؤون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى أو "سينيال" وعدم استخدام "مسنجر".

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