دائرة الصحة تغلق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل رسمي

2021/07/20 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة ديالى عن اغلاق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل نهائي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى ان العشرات من المصابين بفايروس كورونا تم نقلهم الى ردهات الحجر الصحي في دار الضيافة في بعقوبة بعد اغلاق مستشفى الشفاء الكرفاني بشكل رسمي.

وحذر العزاوي من خطورة الوضع الصحي في ديالى بعد تزايد اعداد المصابين بوباء كورونا واقتراب ردهات العزل من الامتلاء العام، داعيا المواطنين الى الالتزام بقرارات خلية الازمة المركزية لتفادي من خروج الوضع عن السيطرة.

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