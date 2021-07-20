أكثر من 75 الف سائح يدخلون اربيل

2021/07/20 | 14:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية السياحة العامة في اربيل قدوم اكثر من 75 الف سائح الى محافظة اربيل خلال الـ5 ايام المنصرمة.

وقال نريمان فاضل مدير عام السياحة في اربيل لـ PUKmedia، ان 75 الفا و569 سائحا من مناطق وسط وجنوب العراق دخلوا اربيل خلال الايام الخمس المنصرمة، متوقعا زيادة هذا العدد خلال ايام العيد.

واضاف: ان جميع مديريات السياحة في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة اربيل شكلت لجان مختصة لمراقبة ومتابعة المناطق السياحية والتأكيد من تقديم الخدمات للسائحين.

واشار فاضل الى ان المديرية اعدت الخطط لاستقبال المزيد من السائحين بالتعاون مع مديريات السياحة في الاقلضية والنواحي.

PUKmedia ترجمة

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