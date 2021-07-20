2021/07/20 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اللجنة العليا: دوام الموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50 بالمئة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 14:19

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