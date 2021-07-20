مسؤول ياباني لا يستبعد إلغاء أولمبياد طوكيو في اللحظة الأخيرة

2021/07/20 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 توشيرو موتو إنه "لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية" التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.

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