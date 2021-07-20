اللجنة العليا تصدر قرارات بشأن حظر التجوال

2021/07/20 | 14:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴اللجنة العليا: تشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة

🔴اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

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